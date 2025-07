Morto il figlio di un anno | tragedia per il calciatore del Bari Matthias Verreth

Tremendo lutto per il calciatore del Bari, ex Brescia, Matthias Verreth. Oggi, domenica 27 luglio, il centrocampista belga ha saputo della morte del suo secondogenito Elliot Charles che aveva 14 mesi, poco più di un anno ed era stato ricoverato qualche giorno fa per un presunto virus.Non abbiamo. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: anno - calciatore - bari - matthias

Aggredisce e minaccia l'arbitro dopo l'espulsione: Daspo di un anno per il calciatore - Si è concluso con un Daspo emesso dal Questore Lucio Pennella il brutto episodio che ha avuto per oggetto l'aggressione all'arbitro da parte di un giovane calciatore durante la partita del 27 aprile scorso in un impianto sportivo della provincia, valevole per il campionato di Terza Categoria.

Aggredisce l’arbitro negli spogliatoi, calciatore di Terza Categoria colpito da Daspo per un anno - Un calciatore di Terza Categoria è stato sanzionato con un DASPO per aver aggredito l'arbitro durante una partita a Ravenna.

Lazio, possibile conferma per l'anno prossimo di un calciatore di ritorno dal prestito - Rivoluzione terzini in casa Lazio in estate. E una sorpresa può arrivare dal ritorno dal prestito di Floriani Mussolini.

Per cause ancora ignote, è morto il figlio di un anno di Matthias Verreth, neo acquisto del Bari. Il calciatore è partito subito per il Belgio per raggiungere la moglie e la figlia primogenita. Le nostre preghiere per questa giovane famiglia. ? Vai su X

Tragedia per Matthias Verreth: è morto il figlio di un anno in Belgio. Il Bari scioglie in anticipo il ritiro. Vai su Facebook

Matthias Verreth, morto il figlio del calciatore del Bari: aveva un anno. Il belga ha ricevuto la notizia in r; Morto improvvisamente il figlio di Matthias Verreth, il Bari ha lasciato il ritiro di Roccaraso; Choc nel calcio, muore il figlio di calciatore, aveva un anno: scomparsa improvvisa, cosa è successo. Chiuso in anticipo il ritiro.

Tragedia per il giocatore del Bari Matthias Verreth: è morto il figlio di un anno - Una tragedia che ha colpito il calciatore durante il ritiro estivo del Bari a Roccaraso: è morto improvvisamente il figlio di un anno di del centroca ... gazzettadiparma.it scrive

Tragedia in casa Bari, muore il figlio di un anno di Verreth - Il figlio di un anno è morto in Belgio e la squadra ha deciso di chiudere in anticipo il ritiro. Come scrive msn.com