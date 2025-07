Morto Enzo il figlio di Julio Sergio | il tumore diagnosticato 5 anni fa Ora è in pace

Grave lutto per l'ex portiere della Roma Julio Sergio: il figlio Enzo, 15 anni, che da cinque lottava per un tumore, è morto. Poche ore fa il congedo del padre dal ragazzo tenuto in coma farmacologico. Era nato nella Capitale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Morto Enzo, il figlio di Julio Sergio: il tumore diagnosticato 5 anni fa. «Ora è in pace»

Enzo Bertagnoli, il figlio dell'ex portiere della Roma Julio Sergio è morto oggi a 15 anni dopo aver lottato contro un tumore cerebrale diagnosticato nel 2020. Julio Sergio aveva fatto intendere che la situazione fosse ormai purtroppo compromessa. Vai su X

