Morto a un anno il figlio del calciatore Verreth del Bari La squadra torna dal ritiro

Di seguito il comunicato della Ssc Bari: Non abbiamo parole nel comunicare una notizia che poco fa ha sconvolto profondamente ognuno di noi. Il presidente Luigi De Laurentiis, lo staff tecnico, tutta la squadra, la dirigenza e i collaboratori biancorossi si stringono a Matthias Verreth e alla sua famiglia in uno dei momenti più terribili che un genitore e un essere umano possa provare: la scomparsa improvvisa e prematura di un figlio. Chiediamo a tutti i tifosi e tutte le tifose di stringersi idealmente ed emotivamente a Matthias, a sua moglie, alla loro primogenita e a tutti i loro cari in questo momento di terribile dolore.

Bari, ufficiale l'acquisto di Matthias Verreth. Squadra in partenza per il ritiro di Roccaraso - Questa mattina il Bari ha annunciato ufficialmente un altro nuovo innesto, comunicando di aver sottoscritto un accordo fino al 2028 con Matthias Verreth, centrocampista belga che arriva da svincolato dopo la fine dell'esperienza con il Brescia.

