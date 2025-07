Morti sul lavoro la Corte dei Conti sugli ispettori | Non basta l’aumento del personale Servono altri strumenti

Da un lato c’è la proclamata volontĂ del governo Meloni di potenziare l’Ispettorato nazionale del lavoro, per contrastare la tragedia quotidiana dei morti nei cantieri e nelle fabbriche. Dall’altro, c’è una realtĂ che racconta una storia diversa ed è stata ben riassunta nella relazione della Corte dei Conti: un ente che fa un’enorme fatica ad assumere nuovo personale, anche perchĂ© gli stipendi e le indennitĂ degli ispettori non sono abbastanza attrattivi. Conseguenza anche di scelte contraddittorie, come quella di non riconoscere il salario accessorio ai dipendenti dell’Inl, a differenza di come avviene in altre agenzie statali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morti sul lavoro, la Corte dei Conti sugli ispettori: “Non basta l’aumento del personale. Servono altri strumenti”

In questa notizia si parla di: morti - lavoro - corte - conti

Morti sul lavoro, in Lombardia 37 in tre mesi. Milano sempre prima in classifica - Sono 37 i morti sul lavoro nel primo trimestre del 2025 e la Lombardia, tristemente, si conferma la regione con il piĂą alto numero di decessi.

L’operaio pugliese fra gli oltre duecento morti in incidenti sul lavoro in Italia da inizio anno Solo ieri tre deceduti - L’operaio di San Nicandro Garganico aveva 47 anni. Ieri pomeriggio è morto a Paliano, provincia di Frosinone, folgorato da una scossa elettrica mentre era al lavoro alle prese con pannelli fotovoltaici.

Morti sul lavoro, in 24 ore hanno perso la vita 5 persone - Morti bianche. Due nuovi incidenti mortali sul lavoro a Milano. In 24 ore sono morti cinque lavoratori.

[ANCI VENETO] La relazione della Corte dei Conti lo conferma: i Comuni del Veneto sono un esempio di buona gestione finanziaria. In particolare: ... Vai su Facebook

Misure per contrastare la povertà , asse Inps Corte conti contro le frodi: ecco come si muoveranno; “Il parà si ammalò per cause legate al lavoro”: la battaglia “vinta” alla Corte dei conti; La Corte dei Conti parifica i bilanci della Regione Toscana.

Assidal, 4 morti sul lavoro in poche ore, serve cambio culturale - La situazione è inaccettabile e lo diciamo da tempo: non si può continuare a morire di lavoro. Segnala msn.com

Sicurezza sul lavoro. “Senza un cambio culturale, continueremo a ... - L’alert dei tecnici della prevenzione Per la Commissione Tpall della Fno Tsrm e Pstrp ci volgiono fino 15 ... Da quotidianosanita.it