Morti nell’incidente sulla A4 82enne in contromano nella corsia di sorpasso | la dinamica della tragedia

Un pensionato di 82 anni era alla guida dalla sua auto quando si è immesso in autostrada a Marcallo Mesero entrando in contromano nella corsia di sorpasso. La polizia stradale ha ricostruito la dinamica del frontale sull'A4 che è costato la vita a quattro persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ubriaco e contromano al volante: cambia corsia per evitare l’alt - Imola, 19 giugno 2025 – Alla vista del posto di blocco, ha improvvisamente sterzato invadendo la corsia opposta e procedendo contromano.

Guida ubriaco e contromano di notte in autostrada, poi si ferma lungo la corsia di sorpasso e si accascia – Le immagini - Guidava ubriaco e contromano di notte lungo l’autostrada Sistiana – Rabuiese. A un certo punto ha fermato il veicolo lungo la corsia di sorpasso ed è crollato sul volante.

Ubriaco contromano in autostrada, si ferma in corsia di sorpasso e crolla sul volante: la scena in un video - Dopo aver guidato per un tratto ubriaco e contromano di notte sull'autostrada Sistiana-Rabuiese, ha fermato il veicolo in corsia di sorpasso ed è crollato sul volante.

Un impatto violentissimo in piena corsia di sorpasso, nessuno scampo per le persone coinvolte. L’autostrada A4 è tornata teatro di una tragedia: quattro le vittime, tra cui il conducente, un pensionato di 70 anni. Vai su Facebook

