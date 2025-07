Morte Pin dietrofront L’inchiesta si riaccende La procura ora fa l’autopsia

Firenze, 28 luglio 2025 – Dietrofront: la procura torna sui propri passi e dispone l’autopsia, che non era stata precedentemente eseguita, per chiarire le cause della morte dell’ex calciatore della Fiorentina Celeste Pin, trovato privo di vita martedì scorso nella sua villa sulle colline di Careggi. Un colpo di scena provocato dalla denuncia presentata dall’ex moglie del 64enne, Elena Fabbri, che ha scritto ai carabinieri che molte cose andavano approfondite.  In assenza di uno scritto, la donna chiede che si indaghi approfonditamente sul telefono, che potrebbe contenere le ultime conversazioni intrattenute da Pin, nonchĂ© il suo stato d’animo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morte Pin, dietrofront. L’inchiesta si riaccende. La procura ora fa l’autopsia

