Morte Michele Noschese a Ibiza stop alla cremazione | la famiglia vuole portare salma in Italia

Non verrĂ cremato in Spagna il corpo di "Dj Godzi": la famiglia ha chiesto di portare la salma in Italia, dopo i nuovi esami che hanno riscontrato la presenza di alcune fratture. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: portare - famiglia - salma - italia

Gaza, il viaggio di Hamed: «I miei 50 chilometri a piedi per la farina». Fino a Rafah per portare cibo alla famiglia - Venticinque chilometri all?andata e altri venticinque al ritorno. A piedi è una strada infinita. Un incubo interminabile tra le macerie e la sabbia, la terra arida e il rumore sempre.

Il vescovo di Foligno e Assisi Sorrentino lancia una nuova sfida: "Torniamo ad evangelizzare per portare Dio. Difendere la famiglia" - “Ripartiamo dalla famiglia: è il nucleo sul quale dobbiamo convergere, è l’argomento alla base di tutto”.

“Nicola Peltz come Meghan Markle”: perchĂ© la moglie di Brooklyn potrebbe portare alla rottura con la famiglia Beckham - Nicola Peltz come Meghan Markle. Secondo i tabloid inglesi, la moglie di Brooklyn Beckham potrebbe portare scompiglio nella famiglia Beckham così come la duchessa di Sussex ha fatto in quella reale inglese.

Giuseppe Noschese, medico in pensione ed ex coordinatore del Trauma Center dell'ospedale Cardarelli di Napoli, padre del dj morto in Spagna nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 luglio, è a Ibiza per riportare a casa la salma del figlio e provare a fare luce Vai su Facebook

Morte Michele Noschese a Ibiza, stop alla cremazione: la famiglia vuole portare salma in Italia; Imprenditore morto in mare: salma restituita alla famiglia, fissati i funerali; Scambio di cadaveri al cimitero, cremato il defunto sbagliato. Gli incredibili precedenti: a Roma la salma di un'anziana ha rischiato di finire in India.

Morte Michele Noschese a Ibiza, stop alla cremazione: la famiglia vuole portare salma in Italia - Non verrà cremato in Spagna il corpo di "Dj Godzi": la famiglia ha chiesto di portare la salma in Italia, dopo i nuovi esami che hanno riscontrato ... Si legge su fanpage.it

Frattamaggiore mobilitata per riportare in Italia la salma di Nico del Prete morto a Miami - La comunità di Frattamaggiore si mobilita con oltre 44mila euro raccolti in 48 ore per il rimpatrio della salma di Nico Del Prete, giovane scomparso in un incidente a Miami. Lo riporta gaeta.it