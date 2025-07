Morte Michele Godzi la famiglia blocca la cremazione | la salma potrebbe tornare in Italia

Michele Noschse non verrĂ cremato in Spagna. La famiglia del dj napoletano, morto in circostanze da chiarire a Ibiza, ha rinunciato all'operazione, chiedendo di riportare il corpo in Italia. La richiesta, inoltrata al giudice spagnolo che sta seguendo il caso, arriva dopo gli ulteriori esami. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: michele - famiglia - italia - morte

Morte del dj Michele Noschese a Ibiza, la famiglia: “Autopsia incompleta” - NAPOLI, 23 LUGLIO 2025 – “Per noi l’esame autoptico è incompleto”: così l’avvocata Rosanna Alvaro, che insieme al collega spagnolo Jaime Roig assiste la famiglia di Michele Noschese, il dj trentacinquenne noto come Godzi, deceduto venerdì scorso a Ibiza in circostanze ancora da chiarire.

La salma di Michele Noschese sarà cremata in Italia. Il legale della famiglia, l’avvocato Rossana Alvaro ieri mattina ha presentato al magistrato titolare del fascicolo d’inchiesta la rinuncia della famiglia alla cremazione ad Ibiza con contestuale sollecito a rilasci Vai su Facebook

? Il dj e producer napoletano Michele Noschese, 35 anni, conosciuto come “#Godzi”, è morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi ad #Ibiza, dove viveva da circa dieci anni. Lo confermano fonti vicine alla famiglia. Le circostanze della sua morte non sono a Vai su X

