Morte dell’icona degli x-men spezza juggernaut e apre a una storia oscura

l’evoluzione dei personaggi e le anticipazioni di marvel’s age of revelation. Il mondo dei fumetti Marvel continua a sorprendere con sviluppi drammatici e trasformazioni inaspettate dei suoi protagonisti. In particolare, si evidenziano le vicende di Magik e Juggernaut, coinvolti in un futuro cupo e segnato da profonde svolte narrative. Questo articolo analizza le ultime novitĂ riguardanti queste figure, i loro ruoli in “Age of Revelation” e le implicazioni per l’universo degli X-Men. il ritorno di magik come “cavaliere demoniaco”. la rappresentazione nel nuovo albo “amazing x-men #2”. Nell’ultimo numero di “Amazing X-Men”, scritto da Jed McKay e illustrato da Mahmud Asrar, si mostra una Magik completamente demoniaca seduta su un trono, circondata dai suoi servitori mutanti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

