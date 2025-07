Morta Claudia Adamo a 51 anni il saluto di Alberto Matano alla meteorologa Rai | Ciao ragazza speciale

Si è spenta all'etĂ di 51 anni Claudia Adamo, meteorologa della Rai e volto di diversi programmi dell'emittente da La Vita in Diretta a UnoMattina. Ad annunciare la notizia, il direttore generale Roberto Sergio, poi il saluto di Alberto Matano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

