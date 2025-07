Morta a 14 anni | graffi e vestiti inzuppati di benzina

Solo l'autopsia e le testimonianze potranno chiarire le cause del decesso dell'adolescente

Tragedia a Como, donna di 89 anni trovata morta in casa - I vicini non avevano sue notizie da giorni e così hanno lanciato l'allarme per capire se fosse accaduto qualcosa alla signora di 89 anni che viveva da sola in un appartamento di via Mentana.

Chiara Pennuti è morta a 27 anni: in un podcast raccontava le parole giuste per parlare del tumore - Colpita da un cancro molto raro, si è spenta nella sua casa di Forlì. Il suo progetto portato avanti grazie a una raccolta fondi

Medico denuncia il reparto degli orrori: ¬ęDicevano: "Dobbiamo operare se no ci chiudono"¬Ľ. Il dramma di Nadia, morta a 37 anni - Un medico chirurgo rompe il silenzio e denuncia quello che accadeva nel reparto di chirurgia toracica dell'ospedale Civico di Palermo, il pi√Ļ grande della Sicilia: lui si chiama Francesco.

Bambina 14enne morta in ospedale a Palermo, segni di violenza e vestiti pieni di benzina: aperta inchiesta; Così abbiamo trovato gli abiti di Manuela Murgia: ora cerchiamo il dna dell'assassino; Giallo la notte di Pasqua: 19enne si risveglia in un campo piena di lividi e graffi e con i vestiti strappati. ''L'unico ricordo tre sagome che si allontanavano''.

Ragazzina di 14 anni muore a Palermo, portata in ospedale con vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo - I familiari l'hanno portata all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo: aveva i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo. Lo riporta msn.com

Quattordicenne morta a Palermo: segni di violenza e abiti zuppi di benzina - La procura per i minorenni ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia ... Come scrive rainews.it