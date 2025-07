Intanto, almeno i settemila fan di ieri sera in piazza Napoleone, non lo odiano, anzi. Morrissey ha sempre diviso ma non è mai stato abbandonato dal suo pubblico. Anche quando nessuna casa discografica voleva pubblicare i suoi dischi, i suoi concerti sono sempre andati “sold out“ o quasi, ovunque nel mondo. Come lui stesso ha dichiarato il pubblico più bello che abbia mai visto è stato quello di Jakarta, Indonesia, non certo il popolo più esperto di rock. Ma così è il personaggio, che quarant’anni fa così cantava in “How soon is now?, ovvero “Quanto subito è ora?“, che urlava insofferenza e impazienza per il suo futuro e non solo il suo: "Tu chiudi la bocca, come puoi dire che affronto le cose in modo sbagliato? Sono un essere umano ed ho bisogno di essere amato proprio come qualsiasi altra persona". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morrissey, voce e carisma. Settemila in delirio per l’artista