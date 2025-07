Morrissey a Lucca l’ex Smiths stupisce tra poesia e imprevedibilità

Istrionico, imprevedibile, ironico e poetico. Morrissey è un personaggio unico nel panorama del pop degli ultimi 40 anni. Con gli Smiths negli anni ’80, insieme al chitarrista Johnny Marr, ha segnato la storia del rock inglese con un pugno di album che hanno generato un culto quasi da Beatlemania. I meravigliosi arpeggi di Marr fornivano il sound perfetto alla poesia allo stesso tempo struggentemente romantica e perfidamente sarcastica di Moz, una popstar bizzarra che si ispirava piĂą a Oscar Wilde che ai divi rock del passato. Antimonarchico, vegano da sempre ma oggi distante dal politicamente corretto woke, impossibile da etichettare, in questo anarchico e sempre controcorrente, anche solo per fare un dispetto al pensiero conformista. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Morrissey a Lucca, l’ex Smiths stupisce tra poesia e imprevedibilitĂ

In questa notizia si parla di: morrissey - smiths - poesia - lucca

La poesia in musica di Morrissey, un'altra magica notte a Lucca Summer Festival #LSF25 [Foto di Francesco Prandoni] Vai su Facebook

Morrissey a Lucca, l’ex Smiths stupisce tra poesia e imprevedibilità ; La poesia di Morrissey incanta piazza Napoleone (Photogallery); La poesia di Morrissey incanta Piazza Napoleone.

La poesia di Morrissey incanta piazza Napoleone - "Eccoci alla luce delle candele, sopra i tetti di Lucca”: questo è solo uno dei molti epigrammatici e affascinanti aforismi con cui si è rivolto al pubblico del Lucca Summer Festival Morrissey, storic ... Secondo lagazzettadilucca.it

Morrissey, voce e carisma. Settemila in delirio per l’artista - Emozionatissima la chitarrista, ex studente del Passaglia: "Che emozione suonare qui dove sono cresci ... Da msn.com