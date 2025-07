Morata Como | ci siamo per il ritorno dell’ex Juve in Serie A? L’annuncio del presidente Suwarso è una sentenza ecco cosa ha detto sul grande colpo di mercato!

Morata Como: annuncio del presidente Suwarso sul possibile ritorno in Serie A dell’ex calciatore della Juventus. Cosa ha detto. Il grande colpo di mercato del Como è sempre piĂą vicino. L’arrivo di Alvaro Morata in riva al lago è ormai ai dettagli finali, e la fiducia per una chiusura imminente è totale. Secondo le ultime notizie riportate da Sky Sport, a sbloccare definitivamente l’operazione è stato l’effetto domino innescato dal trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray. L’effetto domino si è attivato: Osimhen libera Morata. L’ufficialitĂ del passaggio di Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray era il tassello mancante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

