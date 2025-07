Tarantini Time Quotidiano In un silenzio carico di emozione e gratitudine, durante la solenne festività di Sant’Anna, la Confraternita di San Michele Arcangelo ha ricevuto un dono che va ben oltre l’arte e l’artigianato: un simbolo d’amore, di memoria e di profonda devozione. È una nuova base processionale, interamente realizzata in legno e ricoperta in foglia oro, che oggi si unisce al patrimonio spirituale e artistico della Confraternita. Ma ciò che la rende davvero unica non è soltanto la sua bellezza maestosa, quanto la storia umana che essa porta con sé. A realizzarla, con infinita dedizione e cura, è stato il confratello Enrico Milito, insieme alla sua collaboratrice Anna Brancone. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Montemesola, un dono che parla d'amore e fede: il dono alla Confraternita in memoria di Anna