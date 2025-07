Monfalcone niente moschea | il comune acquisisce l’immobile

Era il novembre del 2023 quando il comune di Monfalcone si era fatto valere con la sua prima ingiunzione: dentro il Centro culturale islamico Darus Salaam vietato riunirsi per pregare, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Monfalcone, niente moschea: il comune acquisisce l’immobile

Monfalcone, il Comune sfratta il centro islamico - L’associazione non aveva rispettato l’ordinanza di divieto come luogo di culto. L’immobile verrà acquisito dal municipio.

Monfalcone, la Lega sfida l'imam: il Comune compra il palazzo per sfrattare la moschea abusiva - È il primo, è l’apripista, è un “precedente”. E d’accordo che quello italiano non è un sistema di common law, per cui da noi non fanno diritto le sentenze di un tribunale, men che meno i provvedimenti degli enti locali, però che il “caso Monfalcone” possa aprire una nuova strada di legalità e sicurezza, ecco, questo sì.

