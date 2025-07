Da Pavullo nel Frignano fino all’Europa e al mondo tra gare e (tanti) podi. Anna Maria Ghiddi è ormai una star dello skiroll, detentrice di due titoli mondiali junior e già a podio nella coppa del mondo senior dove ha esordito pochi giorni fa in Lettonia e tornerà in gara in Svezia tra 29 e 31 agosto. Lo sci a rotelle, sì, nato per consentire ai fondisti di allenarsi anche in estate e diventato ormai una disciplina a sé stante, "diverso dal fondo sia tecnicamente che muscolarmente". La ventenne di Pavullo è una frignanese doc, che al fondo però si è avvinata quasi per caso: "Facevo altri sport da piccola, tennis, nuoto e mountain bike". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mondo Ghiddi, il futuro dello skiroll: "E sono finita sugli sci per caso..."