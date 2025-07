Mondiali tuffi 2025 il programma di domani 28 luglio | orari tv italiani in gara

Lunedì 28 luglio all’ OCBC Aquatic Center di Singapore andrĂ in scena la seconda giornata dei Mondiali 2025 di tuffi. Nell’impianto asiatico lo spettacolo non mancherĂ di certo e in questo day-2 lo schedule prevede i preliminari e le finali della gara del sincro maschile dal trampolino tre metri e il sincro femminile dalla piattaforma. In casa Italia fari puntati sulla coppia formata da Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, che andranno a caccia della qualificazione per la finale, avendo poi come obiettivo quello di giocarsela con tutte le coppie. Un duo di grande esperienza che a livello internazionale vanta risultati consistenti, come l’argento nell’edizione 2024 dei Mondiali a Doha. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali tuffi 2025, il programma di domani (28 luglio): orari, tv, italiani in gara

Mondiali tuffi 2025, risultati delle gare di oggi: Pellacani bronzo nel trampolino 1 metro

Mondiali tuffi: trampolino 27 metri, sesto posto per Barnabà - Un sesto e un dodicesimo posto sono il bottino dell'Italia nell'evento finale dei tuffi grandi altezze ai mondiali di Singapore, vinto dallo statunitense James Lichestein