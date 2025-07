Mondiali Singapore 2025 il programma di oggi 27 luglio | orari di tutti gli eventi tv italiani in gara

Domenica 27 luglio  proseguiranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: il programma prevede il quinto ed il sesto ed ultimo round maschile dei tuffi dalle grandi altezze, le finali della piattaforma da 10 metri sincro misto e del trampolino da 1 metro maschile dei tuffi, e le prime semifinali e finali del nuoto. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI TUFFI ALLE 9.00 E ALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI NUOTO DALLE 13.00 L’ Italia vedrà scendere in acqua nei tuffi dalle grandi altezze Davide Baraldi ed Andrea Barnabà , mentre nei tuffi saranno in gara nella piattaforma da 10 metri sincro misto Riccardo Giovannini e Sarah Jodoin Di Maria, e nel trampolino da 1 metro maschile Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali Singapore 2025, il programma di oggi (27 luglio): orari di tutti gli eventi, tv, italiani in gara

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto di fondo, cambia il programma di gare ai Mondiali 2025 di Singapore - Questione di sicurezza per gli atleti. È questo quanto accaduto nella mattinata a Singapore, sede dei Mondiali degli sport acquatici.

Nuoto di fondo, 10 km femminile rinviata a domani: cosa è successo nei Mondiali a Singapore - Bisognerà attendere. Alle 02.00 italiane era prevista la prima gara dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo a Singapore.

I Campionati Mondiali 2025 entrano nel vivo e Singapore si prepara a ospitare, dal 27 luglio al 3 agosto, una settimana di gare ad altissimo livello. L'Italia presenta una squadra al completo, con 32 atleti (16 uomini e 16 donne).

