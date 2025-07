Mondiali Singapore 2025 il programma di domani 28 luglio | orari di tutti gli eventi tv italiani in gara

Lunedì 28 luglio  proseguiranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: in calendario ci saranno i preliminari e le finali della piattaforma da 10 metri sincro femminile e del trampolino da 3 metri sincro maschile dei tuffi, e batterie, semifinali e finali del nuoto. L’ Italia vedrĂ in gara per quanto riguarda i tuffi nel trampolino da 3 metri sincro maschile Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, mentre nel nuoto saranno in gara otto azzurri nelle batterie di cinque specialitĂ individuali, delle quali quattro vivranno le semifinali nel programma del pomeriggio, assieme a quattro finali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali Singapore 2025, il programma di domani (28 luglio): orari di tutti gli eventi, tv, italiani in gara

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Badminton, Giovanni Toti e Yasmine Hamza saranno in gara ai Mondiali in singolare! - L’Italia sarà rappresentata in entrambi i tabelloni di singolare ai Mondiali individuali 2025 di badminton, che si disputeranno dal 25 al 31 agosto a Parigi, in Francia, location cara a Giovanni Toti, primo italiano della storia a vincere un match alle Olimpiadi.

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Mondiali di nuoto Singapore, programma 27 luglio: orario e dove vedere italiani in gara - Domani, domenica 27 luglio, iniziano le gare in vasca ai Mondiali di nuoto di Singapore. Scrive msn.com

Da Gastaldi a Martinenghi e Ceccon: gli italiani in gara oggi ai Mondiali di Singapore - In vasca Franceschi, Cocconcelli e De Tullio oltre a Viberti e alle staffette 4X100. Come scrive gazzetta.it