Mondiali nuoto staffetta 4x100 argento

14.55 Giornata di prime medaglie per il nuoto ai Mondiali di Singapore. Argento della staffetta 4X100 maschile. Carlos D'Ambrosio, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo polverizzano il record nazionale in 3'09"58,dietro l'Australia (3'08"97) e davanti agli Usa (3'09"64). Settimo posto per il quartetto femminile con il nuovo record italiano:3'35"18 Sara Curtis, Emma Virginia Menicucci, Chiara Tarantino e Sofia Morini migliorano il 3'36"67 della mattina. Marco De Tullio chiude in sesta posizione la finale dei 400sl, col tempo di 3'44"92. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

Mondiali nuoto, i risultati di oggi LIVE; Singapore, Martinenghi squalificato e poi riammesso. Argento per la 4x100 maschile!; Singapore. Day 1. Batterie concluse. Marco De Tullio e le 4x100 stile libero in finale. Passano il turno; Ceccon, Cocconcelli, Martinenghi e Viberti.

Mondiali di nuoto: argento dell'Italia nei 4x100 stile libero - L'Australia ha fatto 3'08''97, nuovo record dei campionati mondiali, mentre gli Usa 3'09''64. Da ansa.it

Splendida Italia: è argento nella staffetta 4x100 stile libero! - La giornata dell'Italia nei Mondiali di nuoto si apre col giallo della squalifica, poi cancellata dopo la revisione delle immagini, di Martinenghi nelle semifinali dei 100 rana e si chiude con una med ... msn.com scrive