Mondiali nuoto Singapore grande inizio per l' Italia | bellissimo argento per la 4x100 maschile stile libero

Iniziano con un lucente argento i mondiali di nuoto in vasca a Singapore per l'Italia.  Oggi, domenica 27 luglio, D’Ambrosio, Ceccon, Zazzeri e Frigo nella 4x100 stile libero si sono piazzati secondo con l'ottimo tempo di 3'09"58 chiudendo alle spalle dell'Australia, oro in 3'08"97, ma davanti. 🔗 Leggi su Today.it

