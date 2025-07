Mondiali nuoto | programma e italiani in gara lunedì 28 luglio Ceccon e Martinenghi a caccia di medaglie

Singapore, 27 luglio 2025 – Tre preziose carte azzurre lunedì 28 luglio ai mondiali di nuoto di Singapore. Mentre l’Italia festeggia l’argento nella staffetta 4x100 grazie a Lorenzo Zazzeri, Thomas Ceccon, Manuel Frigo e Carlos D’Ambrosio, nella seconda giornata dei mondiali in vasca andranno a caccia di medaglie Nicolò Martinenghi e Ludovico Viberti nei 100 rana e Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Martinenghi ha vissuto col brivido la domenica di Singapore, col rischio di essere squalificato. L’azzurro ha nuotato in semifinale con il secondo tempo ma era stato successivamente escluso per una presunta gambata irregolare, poi l’Italia ha presentato subito ricorso e la giuria è tornata sui suoi passi e Martinenghi è stato ammesso alla finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiali nuoto: programma e italiani in gara lunedì 28 luglio. Ceccon e Martinenghi a caccia di medaglie

AURA L’Italnuoto è a Singapore: domani iniziano i Mondiali! Manuel Frigo e Thomas Ceccon mettono subito le cose in chiaro… L’#ItaliaTeam non passa mai inosservato World Aquatics Federazione Italiana Nuoto Vai su Facebook

Il vulcanico Nicolò Martinenghi, campione di tutto. Dopo l'oro olimpico ha pensato di smettere. Una questione di rispetto tra lui e il nuoto. È ripartito cambiando tutto. Le scelte e le differenze. La fatica di dire "no". E l'Arena di Verona... @Corriere https://corriere.it Vai su X

