Mondiali nuoto Martinenghi squalificato e poi riammesso alla finale dei 100 rana

(Adnkronos) – Succede di tutto ai Mondiali di nuoto di Singapore, nel corso della semifinale dei 100 rana. Protagonista il campione olimpico della distanza Nicolò Martinenghi, oro a Parigi 2024. L'azzurro ha centrato il secondo tempo nella sua semifinale, ma è stato inizialmente squalificato dalla giuria per un movimento irregolare con le spalle al blocco.

