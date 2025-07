Mondiali Nuoto 2025 Martinenghi si qualifica in finale 100 rana | squalificato e poi riammesso

Qualificazione col brivido per Nicolò Martinenghi alla finale dei 100 metri rana ai Mondiali di nuoto di Singapore. L’azzurro, al termine della prova, si era posizionato secondo ma è stato in seguito squalificato, probabilmente per una sospetta gambata a delfino. Successivamente l’azzurro è stato reintegrato. Qualificato anche Ludovico Viberti. Ceccon in finale nei 50 farfalla. Thomas Ceccon conquista la finale nei 50 metri farfalla ai Mondiali di Singapore. Il primatista italiano (22?68) e campione del mondo di Fukuoka 2023 – tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato al Centro Federale di Verona da Alberto Burlina – tocca in 22?84 contro il 23?06 del mattino ma sempre rallentando negli ultimi quindici metri. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiali Nuoto 2025, Martinenghi si qualifica in finale 100 rana: squalificato e poi riammesso

DA OASPORT - #Nuoto #AnitaGastaldi #CostanzaCocconcelli Nuoto, Marco De Tullio e le staffette 4Ă—100 sl in finale nei Mondiali 2025. Martinenghi convincente, Ceccon gestisce: Andata in archivio la prima mattinata di batterie dei Mondiali 2025 di nuoto tra Vai su X

AURA L’Italnuoto è a Singapore: domani iniziano i Mondiali! Manuel Frigo e Thomas Ceccon mettono subito le cose in chiaro… L’#ItaliaTeam non passa mai inosservato World Aquatics Federazione Italiana Nuoto Vai su Facebook

