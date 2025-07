Mondiali nuoto 2025 il programma di domani 28 luglio | orari tv italiani in gara

Lunedì 28 luglio andrĂ in scena la seconda giornata dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Nella piscina da 50 metri della World Aquatics Championships Arena, si prevede un day-2 ricco di gare da circoletto rosso, che meritano un’attenzione molto particolare. In casa Italia, le attese non mancano, partendo soprattutto da quello che farĂ Thomas Ceccon. Il campione veneto sarĂ al via delle batterie dei 100 dorso, la distanza nella quale l’anno scorso ha conquistato l’oro olimpico a Parigi e ha ottenuto nel 2022 il primato del mondo di 51.60. Le aspettative di Thomas e dell’allenatore dell’azzurro, Alberto Burlina, sono quelle di avvicinare quel limite, nella consapevolezza di avere le potenzialitĂ anche di fare meglio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali nuoto 2025, il programma di domani (28 luglio): orari, tv, italiani in gara

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

