(Adnkronos) – Una bambina ai Mondiali di nuoto di Singapore. La Cina schiera la 12enne Yu Zidi, che dà spettacolo nei 200 misti. La baby prodigio, nata il 16 ottobre 2012, nuota in 2’10”22 e si qualifica per la finale con il settimo tempo. A comandare è la canadese Summer McIntosh (2’07”39), seguita dalla statunitense . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mondiali di nuoto, una bambina in finale: la 12enne Yu Zidi stupisce a Singapore

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

Medaglia per l'Italia del nuoto artistico ai mondiali di nuoto di Singapore. Il 18enne di Ferrara Filippo Pelati ha conquistato il bronzo nel solo libero maschile nelle gare di artistico alla sua prima partecipazione iridata: ha chiuso la prova con il punteggio di 213.9 Vai su Facebook

