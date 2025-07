Mondiali di Nuoto l’Italia è argento nella 4×100 stile libero maschile

L’Italia è ancora una potenza del nuoto maschile: gli azzurri della 4Ă—100 stile libero maschile conquistano una straordinaria medaglia d’argento ai Mondiali di nuoto di Singapore 2025. Nuotano spalla a spalla con i giganti Australia e Stati Uniti. Alla fine la nazionale oceanica tocca per prima, mentre gli americani finiscono dietro agli azzurri. A firmare l’impresa sono D’Ambrosio, Zazzeri, Ceccon e Frigo. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mondiali di Nuoto, l’Italia è argento nella 4Ă—100 stile libero maschile

Italia protagonista nella prima giornata degli Europei juniores di nuoto con l’oro nella 4×100 sl maschile e argento nella 4×100 femminile - La prima giornata dei Campionati Europei Juniores di nuoto in corso a Šamorín, in Slovacchia, si chiude con un bilancio molto positivo per l’Italia, capace di conquistare subito due medaglie e di qualificare numerosi atleti alle finali in programma domani.

ULTIM'ORA NUOTO Mondiali, argento #Italia nella 4x100 stile libero maschile Oro per l'Australia, bronzo per gli Stati Uniti #SkySport #AQUASingapore2025 Vai su X

ROMA (ITALPRESS) – Prima medaglia per l’Italia del nuoto artistico nei Mondiali di Singapore. A vincerla è stata Filippo Pelati. Il 18enne di Ferrara si è piazzato al terzo posto, ottenendo il bronzo, nel solo libero maschile. Gli occhi truccati di nero kajal, le lacri Vai su Facebook

Mondiali di nuoto: argento dell'Italia nei 4x100 stile libero - L'Australia ha fatto 3'08''97, nuovo record dei campionati mondiali, mentre gli Usa 3'09''64. Scrive ansa.it

Italia da record ai Mondiali di nuoto, argento nella 4x100 e brivido Martinenghi: squalificato e poi... riammesso - I Mondiali di nuoto in corsia a Singapore si aprono con l'Italia protagonista grazie a uno splendido argento nella 4x100 maschile, firmato da D’Ambrosio , ... Come scrive gazzettadelsud.it