Mondiali di nuoto | Italia d’argento nella 4×100 maschile guidata da Lorenzo Zazzeri Davanti agli Usa

Argento mondiale per staffetta maschile della 4x100 formata da Carlos D’Ambrosio, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo. Secondo posto e record italiano migliorato. Dietro all'Australia ma davanti agli Usa L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Mondiali di nuoto: Italia d’argento nella 4Ă—100 maschile guidata da Lorenzo Zazzeri. Davanti agli Usa

E’ oro per l’Italia del fioretto femminile a Vancouver, argento per il team maschile - VANCOUVER (CANADA) (ITALPRESS) – L’ Italia del fioretto femminile sale sul gradino più alto del podio nella prova a squadre della tappa di Coppa del Mondo a Vancouver, mentre il team maschile chiude al secondo posto.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Galassi argento nella spada maschile, bronzo per Santarelli - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.55 E’ tutto per oggi, Amici di OA Sport. L’appuntamento è per domani con la terza giornata dei Campionati Europei di scherma.

Europei scherma, argento e bronzo dalla spada maschile - A conquistare le medaglie sono stati Matteo Galassi e Andrea Santarelli. GENOVA - Un argento e un bronzo dalla spada azzurra agli Europei di Genova.

Dopo i podi del compound (2 argenti e 2 bronzi), concluso l'European Grand Prix di Arnhem (NED) con i match validi per le medaglie del ricurvo. L'Italia nel pomeriggio ha conquistato l'oro a squadre maschile grazie al 6-0 di Mandia, Bilisari e Musolesi

