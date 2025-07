Mondiali di nuoto Bianca Nannucci pronta al debutto

Prato, 27 luglio 2025 - A partire dal prossimo settembre si allenerĂ in Virginia, negli Usa. Del resto, è nata proprio negli Stati Uniti (a Greenboro, per la precisione) da genitori pratesi, nel 2008. Prima di allora però, Bianca Nannucci si focalizzerĂ sui Mondiali di nuoto: la nuotatrice diciassettenne è infatti una delle novitĂ piĂą interessanti tra le convocazioni del direttore tecnico della Nazionale Cesare Butini: è reduce dalle medaglie d'oro nei 200 stile e nella staffetta 4X200 ai recenti Europei “juniores” in Slovacchia e punta ad accumulare esperienza anche tra i "grandi". Bianca si cimenterĂ nelle medesime distanze (200 e 4X200 stile) anche a Singapore e dovrebbe debuttare dopodomani alle 4. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mondiali di nuoto, Bianca Nannucci pronta al debutto

