Mondiali di nuoto argento per l’Italia nella 4×100 stile libero maschile | gli azzurri firmano il nuovo record italiano

Medaglia d’argento per l’Italia nella staffetta 4Ă—100 stile libero ai Mondiali di nuoto in corso a Singapore. Il quartetto azzurro composto da Carlos D’Ambrosio, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo ha chiuso al secondo posto, alle spalle dell’Australia, dominatrice della finale. Medaglia di bronzo, invece, agli Stati Uniti. Una prova solida e compatta quella degli azzurri, che confermano la forza della squadra nella velocitĂ a squadre. Per Ceccon e compagni, un risultato che conferma il valore del gruppo in vista delle prossime sfide internazionali. July 27, 2025 I risultati. La squadra azzurra ha chiuso la gara in 3:09. 🔗 Leggi su Open.online

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

