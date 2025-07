Mondiali di nuoto 2025 | Italia d’argento nella 4x100 stile libero maschile Tutti i risultati degli azzurri

Singapore, 27 luglio 2025 - L'avventura in vasca dei Mondiali di nuoto 2025 si apre per l' Italia con una medaglia, quella d'argento nella staffetta 4x100 stile libero maschile, con l'analoga gara femminile a regalare il primato nazionale (e un settimo posto), ma anche con un brivido legato a Nicolò Martinenghi e alla sua semifinale nei 100 rana maschili: un secondo posto cancellato da una squalifica poi a sua volta revocata dopo il ricorso dell' Italia, che sogna anche con Thomas Ceccon, che avanza (al risparmio) nei 50 farfalla maschili. La sessione mattutina. Alla World Aquatics Championships Arena di Singapore nella mattinata italiana si aprono le batterie dei Mondiali di nuoto 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiali di nuoto 2025: Italia d’argento nella 4x100 stile libero maschile. Tutti i risultati degli azzurri

In questa notizia si parla di: mondiali - nuoto - italia - argento

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

Mondiali nuoto, Italia da favola: argento nella staffetta 4×100 sl maschile Vai su X

Storica medaglia d'argento per l'Italia nei Mondiali di Nuoto Artistico 2025! Le azzurre Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero hanno conquistato una magnifica medaglia d'argento nella finale del duo libero femminile ai Mondiali di Nuoto Artistico 2025, un ris Vai su Facebook

Mondiali nuoto, argento Italia nei 4x100!; Mondiali di nuoto: argento dell'Italia nei 4x100 stile libero; Mondiali di Nuoto, l’Italia è argento nella 4×100 stile libero maschile.

Mondiali di nuoto: argento dell'Italia nei 4x100 stile libero - L'Australia ha fatto 3'08''97, nuovo record dei campionati mondiali, mentre gli Usa 3'09''64. Secondo ansa.it

Mondiali di nuoto, splende l'argento azzurro, Italia seconda nella 4X100 stile libero - Italia medaglia d'argento nella staffetta 4x100 stile libero dei Campionati mondiali di nuoto di Singapore. Si legge su msn.com