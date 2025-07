Mola scontro auto e pulmino | morti donna incinta al sesto mese e marito Sei feriti tra cui un bimbo

Una donna incinta e il marito sono morti ed altre sei persone, tra cui un bimbo di 9 anni, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa attorno all’una, sulla statale 16 in direzione sud, all’altezza di Mola di Bari. Le vittime sono una donna di 33 anni di origini abruzzesi e incinta e il marito che viaggiavano a bordo di un’auto con altre due persone che sono rimaste. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mola, scontro auto e pulmino: morti donna incinta al sesto mese e marito. Sei feriti, tra cui un bimbo

In questa notizia si parla di: incinta - donna - marito - mola

Raggiro della 'monetina' fuori da un supermercato di Biella, tra i truffatori una donna incinta - Tre trentenni denunciati a Biella per furto aggravato: rubavano borsette con la tecnica delle monetine.

Perché Burioni e Bassetti hanno lanciato un appello contro il latte crudo dopo che una donna incinta è morta - Il rischio principale del consumo di latte crudo è la contaminazione microbiologica. Salmonella, escherichia coli, listeria: sono solo alcuni dei patogeni che si possono contrarre consumando latte crudo.

Traffico in Costiera, donna incinta scortata in ospedale da Sorrento a Napoli dai carabinieri - A Sorrento una donna in gravidanza è stata accompagnata dai carabinieri al Policlinico di Napoli, dove l’attendeva l’équipe specializzata per la nascita della sua bambina, affetta da una grave malformazione cardiaca.

La donna, di origini abruzzesi, era in una Fiat Punto insieme al marito, deceduto anche lui in ospedale per le ferite riportate, e a un'altra donna. Rientravano da un matrimonio. Nel minivan c'erano quattro cittadini ucraini, anche un bambino di nove anni Vai su Facebook

Scontro fra auto e minivan sulla Statale 16, a Mola: perdono la vita donna incinta e marito; Terribile incidente dopo il matrimonio: morti una donna incinta e il marito; Scontro a Mola dopo la festa di matrimonio, muoiono una turista incinta al sesto mese e il marito.

Auto contro van a Bari, muoiono una donna incinta al sesto mese e il marito, quattro feriti gravi - Tragico incidente sulla SS16 a Mola di Bari: nella scorsa notte una Fiat Punto si è scontrata con un van. Segnala fanpage.it

Tragedia in Puglia, scontro auto pultmino: muore una donna incinta e il marito - Il gravissimo incidente è avvenuto questa notte sulla statale 16. ilgiornale.it scrive