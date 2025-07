Mola di Bari statale 16 | incidente morta 33enne Nella notte

Intorno alle 3 lo scontro tra un’auto e un van, per cause da dettagliare. L’incidente si è verificato all’altezza dello svincolo per Mola di Bari della strada statale 16, carreggiata sud. Nello scontro è morta una donna abruzzese di 33 anni che era nell’automobile era con due amici rimasti feriti.     L'articolo Mola di Bari, statale 16: incidente, morta 33enne Nella notte proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Mola di Bari, statale 16: incidente, morta 33enne Nella notte

In questa notizia si parla di: mola - bari - statale - incidente

Serena Brancale in concerto all’Arena Castello di Mola di Bari - Serena Brancale ritorna nella sua Puglia all’Arena Castello di Mola di Bari il 13 luglio 2025 con una tappa imperdibile del suo “Anima e Core Tour”, per festeggiare 10 anni di carriera tra jazz, soul e contaminazioni mediterranee.

Festa Rhomanife al Tortuga di Mola di Bari - Lunedi 2 giugno, dalle ore 18,00, i RHOMANIFE in Dj Set Love Reggae Party presso il Tortuga @tortuga.

Genio e gioventù, l’Ayso Orchestra col progetto 'Playing with Mozart' a Bari e a Mola di Bari - I musicisti dell’Ayso Orchestra hanno in media l’età che aveva Mozart quando diciottenne scrisse la Sinfonia n.

L'incidente che sta provocando grossi disagi al traffico sulla statale 16 a Torre a Mare direzione Bari Vai su Facebook

Auto finisce fuori strada e si ribalta: incidente nella notte tra Torre a Mare e Mola; Mola, investiti sulla strada statale 16: muore un cittadino indiano di 46 anni, ferito un suo connazionale; Incidente tra Torre a Mare e Mola di Bari: auto si ribalta.

Bari, donna si ferma in tangenziale per soccorrere dei motociclisti e muore travolta da un Suv - Incidente mortale sulla tangenziale di Bari, all'altezza dell'uscita per il quartiere San Paolo: una donna di 41 anni, Giuseppina Lucente, originaria di Acquaviva delle Fonti e residente a Sammichele ... Come scrive rainews.it

Tragico incidente sulla tangenziale di Bari: una donna di 41 anni travolta e uccisa mentre soccorre due motociclisti - Una donna di 41 anni, di Sammichele di Bari, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un Suv Mercedes, mentre insieme ... Scrive ilmattino.it