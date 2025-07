Missile nel mare italiano scatta l’emergenza | Chiudete tutto può esplodere!

C’è un missile nel Mar di Sardegna. Un ordigno vero, militare, e smarrito dalle stesse forze armate italiane. Un missile Aster 30, sofisticato e potenzialmente pericoloso, giace a oltre 600 metri di profonditĂ a una decina di miglia nautiche dalla costa dell’Ogliastra, in un’area tra Tertenia e Villaputzu, nella Sardegna orientale. Nonostante l’accidentale perdita, il bagno in spiaggia sarĂ consentito, ma in mare aperto è in corso un’operazione delicata: il tentativo di recupero del missile è affidato a una societĂ esterna, probabilmente Leonardo, incaricata dalla Difesa italiana. L’intervento è previsto per il periodo di Ferragosto, e si protrarrĂ fino al 20 settembre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Missile nel mare italiano, scatta l’emergenza: “Chiudete tutto, può esplodere!”

Missile Aster 30 perso in mare in Sardegna dall'esercito italiano, come funziona e il pericolo esplosione - Un missile Aster 30 è caduto in mare in Sardegna durante una esercitazione dell'esercito italiano: cos'è

Italia, missile perso in mare: scatta l'emergenza - Un missile militare, modello Aster 30, è stato accidentalmente smarrito dalle forze armate italiane durante un'esercitazione.

Missile nel mare italiano, scatta l'emergenza: "Può esplodere" - Una tranquilla giornata d'estate si trasforma in un susseguirsi di voci e tensione. Tra le onde cristalline e il profumo di salsedine, qualcosa di inaspettato agita le acque: le autorità corrono a blindare un tratto di mare, lasciando turisti e residenti con il fiato sospeso.

