Miss Livorno ultimi due appuntamenti prima della finale dell' 8 agosto | iscrizioni ancora aperte

Prosegue senza sosta l'edizione 2025 di Miss Livorno che vedr√† nella serata dell'8 agosto l'ultimo atto. Recentemente le aspiranti reginette sono state protagoniste di due sfilate andate in scena all'ippodromo Caprilli e alle Fonti del Corallo. In attesa della finale, le giovanissime avranno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Miss Livorno 2025, via alle serate di selezione: primo appuntamento il 13 luglio al Dollino - Prenderà il via domenica 13 luglio al Dollino (piazza Grande) la 35esima edizione di Miss Livorno, la cui finale è in programma l'8 agosto alla Terrazza Mascagni.

Miss Livorno 2025, primo casting alle Fonti del Corallo: la finale l'8 agosto alla Terrazza Mascagni - Miss Livorno 2025, ci siamo.¬†√ą¬†in partenza la 35esima¬†edizione di una manifestazione-spettacolo che anche quest'anno √® pronta a regalare a tante 'bimbe'¬†livornesi momenti di divertimento nell'affascinante mondo della moda, della danza, della musica, dell'arte e dello sport.

