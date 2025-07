"In merito al recente episodio che ha visto una giovane runner morsa da cani da guardiania nel territorio maremmano, esprimiamo innanzitutto vicinanza alla persona coinvolta, augurandole una pronta guarigione. Ma allo stesso tempo vogliamo richiamare l’attenzione su un tema che ci sta profondamente a cuore: la necessitĂ di una convivenza intelligente e rispettosa tra turismo e attivitĂ agricole e zootecniche ". Così Luca Minucci (foto), presidente provinciale di Fratelli d’Italia. "In troppe occasioni – come accaduto anche in questo caso – si è portati a puntare il dito contro i pastori, come se fossero un intralcio, come se la loro presenza fosse un problema e non una risorsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Minucci: "Basta dare addosso ai pastori"