Minori riparte l’avviso A braccia aperte | altri 10 milioni per gli orfani di femminicidio

Sono 10 i milioni di euro  del Fondo per il contrasto della povertĂ educativa minorile messi a disposizione per il  sostegno degli orfani di femminicidio  grazie al rinnovo del bando “A braccia aperte”. In questo modo Con i Bambini  prosegue e amplia l’iniziativa giĂ pubblicata nel corso del 2020 e riconosciuta come modello di intervento di riferimento sul tema anche nel confronto istituzionale, per consolidare ed estendere la rete nazionale di supporto agli orfani di vittime di crimini domestici esistente. In funzione della qualitĂ dei progetti ricevuti, è messo a disposizione  un ammontare complessivo di 10 milioni di euro suddiviso in due linee di intervento complementari: 5 milioni saranno destinati al rifinanziamento dei progetti giĂ avviati e 5 milioni al sostegno di nuove reti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

