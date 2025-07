Ministero Salute | vaccino influenza da inizio ottobre obiettivo minimo 75%

San Raffaele di Roma, al via l’arruolamento per lo studio CVrisk-IT del Ministero della Salute - ROMA (ITALPRESS) – Partirà domani presso il nuovissimo Clinical Trial Center dell’IRCCS San Raffaele di Roma (Via di Val Cannuta 250) l’arruolamento dello studio “Al Cuore della Prevenzione/CVrisk-IT “, il più grande condotto in Italia nell’ambito della prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Posti letto post-Covid e buco milionario, anche Sciacca sotto osservazione del ministero della Salute e della Corte dei Conti - "La situazione della sanità pubblica in Sicilia si aggrava di giorno in giorno. Il ministero della Salute ha scritto una nota ufficiale con la quale sostiene che ci sia un probabile buco di 40 milioni di euro nei conti dell’assessorato alla Salute, legato ai posti letto post-Covid.

Richiamo alimentare del Ministero: buttatelo immediatamente, gravi rischi per la salute - Un nuovo richiamo alimentare da parte del Ministero della Salute può portare gravi rischi per chi lo consuma: bisogna buttarlo immediatamente per le conseguenze che arriverebbero Il Ministero della Salute monitora attentamente tutti gli alimenti possibili, per evitare che i consumatori possano vivere delle brutte esperienze.

Influenza, pubblicata la Circolare con le raccomandazioni per la stagione 2025-2026; Influenza, anticipata a lunedì 7 ottobre la campagna regionale di vaccinazione; Vaccinazione Antinfluenzale in gravidanza.

