Minaccia di morte i vicini di casa con un forcone | 32enne nei guai

I carabinieri del Norm della compagnia di Piove di Sacco hanno denunciato in stato di libertà un 32enne di origini romene e residente nella zona, già noto alle forze dell’ordine poiché ritenuto responsabile del reato di minaccia aggravata. I fatti si sono verificati nella serata di ieri, sabato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

