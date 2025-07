Minaccia commesso con coltello poi lo colpisce con un pugno in faccia

Dalle rimostranze alla violenza nel giro di un attimo. Sono bastati pochi minuti, all'interno di un negozio di elettronica di via di Sottoripa, perché un confronto tra un cliente e un commesso degenerasse in violenza.È accaduto intorno alle 19.40 di sabato 26 luglio 2025 e sul posto sono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

