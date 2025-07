Mille pellegrini in arrivo È il Giubileo dei giovani

Recanati si prepara ad accogliere oltre mille giovani nel cammino spirituale verso Loreto nell’ambito del Giubileo dei Giovani delle Marche, evento che, dal 28 luglio al 3 agosto, coinvolgerà migliaia di ragazzi ed educatori da tutta Italia in un pellegrinaggio verso Loreto. Due i cammini che attraverseranno la città : Loreto-Tolentino e Camerino-Loreto, con l’arrivo previsto rispettivamente il 28 e il 31 luglio. Il primo gruppo di pellegrini, circa 300 tra ragazzi ed educatori provenienti dalla Diocesi di Macerata, giungerà a Recanati nel pomeriggio di domani. Saranno ospitati nella palestra e nel campo da calcio a cinque della Scuola Secondaria Patrizi in via Moro, dove trascorreranno la notte prima di ripartire alle prime luci del giorno seguente in direzione Macerata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mille pellegrini in arrivo. È il Giubileo dei giovani

Giubileo dei giovani: "Porte aperte ai pellegrini. Una bella accoglienza" - Il cardinale Augusto Paolo Lojudice ringrazia le comunità locali "Il mio grazie va a tutti i primi cittadini delle diocesi che mi sono state affidate". Riporta msn.com

Giubileo dei giovani: da Aosta in arrivo a Roma 115 pellegrini - Tra i 70mila italiani pronti a raggiungere Roma per partecipare al Giubileo dei giovani, in programma dal 28 luglio al 3 agosto, 115 saranno quelli della diocesi di Aosta. Secondo agensir.it