Milinkovic-Savic è del Napoli | arriva dal Torino il nuovo portiere dei partenopei

I campioni d’Italia si rinforzano anche tra i pali assicurandosi Vania Milinkovic-Savic, classe 1997, che lascia il Torino dopo cinque anni. Il serbo andrĂ ad affiancare così Alex Meret, costituendo così una coppia di estremi difensori di alto livello. IL NAPOLI ANNUNCIA MILINKOVIC-SAVIC: I DETTAGLI DELLOPERAZIONE I due club si sono accordati sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 21 milioni, cifra leggermente piĂą alta rispetto a quella della clausola rescissoria, perchè quest’ultima come da regolamento andrebbe pagata in un unica soluzione. Il Napoli, dal canto suo, avrĂ il vantaggio di non pagare per intero il cartellino, visto che il costo totale sarĂ di 2,5 milioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Milinkovic-Savic è del Napoli: arriva dal Torino il nuovo portiere dei partenopei

