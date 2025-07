Milinkovic-Savic da record | l’affare col Napoli entra nella storia della Serie A il motivo

L'affare che ha portato Vanja Milinkovic-Savic al Napoli entra nella top cinque della storia della Serie A: da record. Il Napoli ha ufficializzato ieri il sesto acquisto del suo calciomercato: è ufficiale infatti l'acquisto di Vanja Milinkovic-Savic dal Torino. Il club azzurro ha voluto quindi rinforzarsi anche tra i pali, aggiungendo a Meret un altro estremo difensore di assoluto livello e che sarĂ molto piĂą di un vice. Le cifre di questo acquisto corrispondono a circa 22.5 milioni, somma superiore alla clausola rescissoria presente nel suo contratto (pari a circa 18 milioni), ma utile al Napoli di "spalmare" piĂą a lungo il pagamento.

