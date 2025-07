Milano ricorda via Palestro e una strage ancora piena di misteri La Russa | Lo Stato non si piegò alla mafia

Sono le 23 e 14 del 27 luglio 1993 quando un’autobomba colpisce Milano al cuore, nei giardini di Via Palestro, facendo cinque vittime. Altri due ordigni esplodono poche ore dopo a Roma, danneggiando gravemente la Chiesa di San Giorgio al Velabro e la Basilica di San Giovanni in Laterano. Sono i giorni in cui Cosa nostra alza il tiro e si muove fuori dall’isola, lanciando i suoi messaggi contro lo Stato, in particolare contro il 41 bis. La Russa: “Lo Stato non si piegò davanti al pericolo”. «A 32 anni dalla strage di via Palestro a Milano, rendiamo un deferente omaggio alle vittime e rinnoviamo il comune impegno contro la criminalitĂ organizzata». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Milano ricorda via Palestro e una strage ancora piena di misteri. La Russa: “Lo Stato non si piegò alla mafia”

Milano, 32 anni dalla strage di via Palestro: la città ricorda le vittime dell’attentato del 27 luglio 1993 - Milano, 27 luglio 2025 – Oggi, domenica 27 luglio, nel 32° anniversario dell'attentato mafioso che nel 1993 colpì via Palestro, la città di Milano ricorda le vittime di quella tragica notte con una cerimonia di commemorazione pubblica.

