Milano Follini | Partita decisiva per Sala e la città su terreno politico

(Adnkronos) – “La Milano di questi giorni potrebbe essere raccontata come una torta a tre strati. O meglio, come un palazzo a tre piani. C’è la giustizia, c’è la società, c’è la politica. Argomenti che si intrecciano tra loro, ovviamente. Ma che andrebbero analizzati distintamente, per quanto possibile. Dal punto di vista giudiziario l’unica cosa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

In questa notizia si parla di: milano - follini - partita - decisiva

Milano, Follini: “Partita decisiva per Sala e la città su terreno politico”; Grecia, ancora incendi ed evacuazioni: situazione critica a Eubea, Kythira e Creta; Usa, attacco con coltello in supermercato in Michigan: 11 feriti.

Milano, Follini: "Partita decisiva per Sala e la città su terreno politico" - "La Milano di questi giorni potrebbe essere raccontata come una torta a tre strati. Segnala adnkronos.com