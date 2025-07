Milano 32 anni dalla strage di via Palestro | la città ricorda le vittime dell’attentato del 27 luglio 1993

Milano, 27 luglio 2025 – Oggi, domenica 27 luglio, nel 32° anniversario dell'attentato mafioso che nel 1993 colpì via Palestro, la cittĂ di Milano ricorda le vittime di quella tragica notte con una cerimonia di commemorazione pubblica. Alle ore 10, in via Palestro, nel punto esatto in cui esplose l'autobomba parcheggiata di fronte al Padiglione d'Arte Contemporanea,  appuntamento con la cerimonia istituzionale alla presenza delle autoritĂ civili e militari. Con la deposizione delle corone alla targa che ricorda la strage, e attraverso gli interventi ufficiali, viene onorata la memoria di quanti persero la vita: i vigili del fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, accorsi sul posto per un presunto incendio; l'agente della Polizia Locale Angelo Ferrari, che per primo notò il fumo uscire dal veicolo e chiese l'intervento del 112; Moussafir Driss, cittadino senza fissa dimora di origine marocchina, che si trovava nelle vicinanze e fu colpito mortalmente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, 32 anni dalla strage di via Palestro: la cittĂ ricorda le vittime dell’attentato del 27 luglio 1993

