Milan tifosi ‘stregati’ dopo il poker al Liverpool | Allegri ball ci giocheremo lo scudetto

(Adnkronos) – Il 4-2 del Milan nell'amichevole di Hong Kong contro il Liverpool ha scatenato i tifosi rossoneri, caricati dal cambio di mentalitĂ portato dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Questione di gioco e aggressivitĂ , ma anche di risposte da parte dei singoli, in primis Rafael Leao, subito apparsi vogliosi di incidere dopo una stagione anonima . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: milan - liverpool - tifosi - stregati

Milan, Leao verso il Chelsea: il sostituto arriva dal Liverpool - Sembra concreto l’interesse da parte del Chelsea per Rafa Leao ed in tal senso l’erede può arrivare direttamente dal Liverpool.

Ex Milan, Kerkez verso il Liverpool: il Bournemouth chiede 18 volte tanto rispetto a quanto lo hanno ceduto i rossoneri - Continua a muoversi il mercato dei difensori nei grandi club europei. Il primo a muoversi è stato il Real Madrid, che ha già acquistato il centrale.

Dal Milan al Liverpool: che beffa per i rossoneri - Una settimana da incubo per il Milan: dopo la sconfitta in Coppa Italia e contro la Roma in campionato arriva un’altra pessima notizia Un momento davvero negativo per il Milan.

Ragazzina muore a Palermo, era stata portata in ospedale: sul corpo segni di violenza; Ragazzina muore a Palermo, era stata portata in ospedale: sul corpo segni di violenza; Milan, i tifosi ci credono dopo il poker al Liverpool: Allegri ball, quest'anno lo scudetto.

Milan, perché contro il Liverpool niente rigori come successe con l’Arsenal - Contro l'Arsenal, infatti, era andata diversamente ma non si tratta di un errore né di una casualità. Lo riporta sport.virgilio.it

Vittoria contro il Liverpool e colpo di mercato in arrivo per Allegri: l’indizio social infiamma i tifosi - Vittoria contro il Liverpool e colpo di mercato in arrivo per Allegri. Riporta notiziemilan.it