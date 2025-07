Milan senti Di Francesco | Camarda ha troppa fame Per ogni gol sbagliato …

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi anche su Francesco Camarda, arrivato dal Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, senti Di Francesco: “Camarda ha troppa fame. Per ogni gol sbagliato …”

Camarda trascinatore del nuovo Lecce: tripletta da applausi per l’attaccante arrivato in prestito dal Milan, i giallorossi di Di Francesco stravincono 11-0 contro i dilettanti del Natz ? Vai su Facebook

Di Francesco rivela: "Lo psicologo mi ha aiutato a superare le due retrocessioni all’ultima giornata" - L'allenatore del Lecce: "Botte su botte, ho anche fatto un percorso per assorbire le sconfitte". Da msn.com

Milan, guarda Camarda: 3 gol in 45 minuti all'esordio con il Lecce nell'amichevole contro il Natz - L'attaccante classe 2008, trasferitosi in prestito dai rossoneri al club salentino, ha messo a segno tre gol in 45 minuti. Scrive eurosport.it