Milan Saelemaekers è fondamentale Chi lo toglie dal campo?

Milan, Alexis Saelemaekers è stato tra i protagonisti positivi della vittoria dei rossoneri contro il Liverpool. Le pagelle e l'analisi della sua gara. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Saelemaekers è fondamentale. Chi lo toglie dal campo?

Roma, Milan all’orizzonte: Ranieri rilancia Saelemaekers - La settimana è iniziata con l’amaro in bocca in casa Roma. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta per 1-0 con l’Atalanta, che ha messo fine all’imbattibilità in campionato in questo 2025.

Roma-Milan, probabili formazioni: occhio a Saelemaekers - La settimana inizia ad entrare nel vivo per la Roma, che ha l’obiettivo di concludere al meglio la stagione.

Roma, Saelemaekers: “Rimanere al Milan è un’opzione che mi piace” - Archiviata una stagione intensa, per la Roma si avvicina il momento di entrare nel vivo del calciomercato.

Oggi alle 13:30 (CET) il Milan di Allegri scenderà in campo contro l’Arsenal, nel primo test ufficiale di questo pre-campionato Il tecnico livornese per la sfida ai Gunners dovrebbe schierare il Diavolo con un 3-5-2, in avanti ci sarà la coppia Leão-Pulisic. Vai su Facebook

Il dubbio amletico: Abraham o Saelemaekers? Chi resterĂ in rossonero?.

Milan, Saelemaekers si toglie dal mercato: "Contento di essere tornato ... - Alexis Saelemaekers ha le idee chiare sul proprio futuro e al termine del primo allenamento con il Milan dopo il ritorno dal ... Riporta calciomercato.com

Milan, Saelemaekers terzino o ala? Nei dati è superiore a Theo ... - Saelemaekers però nel Milan e nella vita ha sempre fatto l'esterno d'attacco o l'esterno di centrocampo. Secondo gazzetta.it